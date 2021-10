Das zweite Gleis ist aus Landessicht aber nötig, um die Strecke bis 2028 für den Fern- und Güterverkehr fit zu machen. Die Gesamtkosten liegen bei 130 Millionen Euro. Laut Karawanskij wird das Land von der neuen Bundesregierung noch mal eine Übernahme der Kosten einfordern. Notfalls könnte das Land Fördermittel beim Bund beantragen. In diesem Fall müsste Thüringen aber Kosten in zweistelliger Millionenhöhe selbst tragen.

Thüringer Landtag will sich am Donnerstag mit dem Thema beschäftigen. Das Parlament hatte bereits vor einem Monat gefordert, dass das Land in Vorleistung geht.