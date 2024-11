Auswirkungen im Einzelnen (8. bis 22. November) Nahverkehr:

· Die DB-Züge der Linie RE 1 (Göttingen−Erfurt−Gera−Glauchau) beginnen und enden in Erfurt. Der Nordabschnitt Erfurt–Göttingen wird zwischen Erfurt und Bad Langensalza umgeleitet und verkehrt daher früher ab Erfurt und kommt später in Erfurt an, die Halte Neudietendorf und Gotha entfallen. Der Südabschnitt Erfurt–Glauchau verkehrt planmäßig.

· Die Abellio-Züge der Linie RB 20 (Eisenach−Erfurt−Leipzig) werden auf dem Streckenabschnitt Gotha−Neudietendorf−Erfurt durch Busse ersetzt.



Fernverkehr:

· Zwischen Berlin und Frankfurt via Erfurt verkehren keine direkten ICE-Züge der Deutschen Bahn. Alternativ bestehen stündliche Direktverbindungen via Wolfsburg–Kassel in ähnlich schneller Reisezeit.

· Zwischen Erfurt und Frankfurt bestehen zweistündliche Direktverbindungen mit Fahrzeitverlängerungen, zwischen Berlin und Erfurt bestehen weiterhin zahlreiche Direktverbindungen

· Die Züge der ICE-Linie Wiesbaden–Frankfurt–Erfurt−Dresden werden über Würzburg (mit Halt) umgeleitet. Die Halte in Fulda, Bad Hersfeld, Eisenach und Gotha entfallen. Die Fahrzeit verlängert sich um rund 30 Minuten.

· Zwischen Frankfurt und Leipzig verkehren ersatzweise zwei Shuttlezüge pro Richtung mit Halt in Hanau, Würzburg und Erfurt.

· Die Züge der IC-Linie Gera–Erfurt–Kassel–Dortmund–Düsseldorf–Köln verkehren nur zwischen Köln und Eisenach. Der Abschnitt Eisenach–Gera entfällt.

· Die Flixtrain-Züge der Linie FLX 10 Berlin-Stuttgart/Basel werden über Braunschweig, Göttingen und Kassel umgeleitet und halten daher nicht in Halle, Erfurt, Gotha und Eisenach