Eigentlich sollte die 67 Kilometer lange Strecke zwischen Erfurt und Nordhausen im Jahr 2025 so ausgebaut sein, dass Züge mit einem Tempo von bis zu 140 Kilometern pro Stunde fahren können. Doch daraus wird vorerst nichts, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Denn einige rechtliche Rahmenbedingungen hätten sich inzwischen geändert. Vier von sechs Bauabschnitte müssten komplett überarbeitet werden.