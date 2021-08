Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat am Mittwoch den Zugverkehr in Thüringen stark beeinträchtigt. Aufgrund zahlreicher Zugausfälle und -verspätungen gab es viele Nachfragen der Kundinnen und Kunden auch am Erfurter Hauptbahnhof. Die Schlange vor dem DB-Reisezentrum zog sich durch die Eingangshalle bis vor das Bahnhofsgebäude.

Der Erfurter Hauptbahnhof ist ein wichtiger Knotenpunkt im deutschen Bahnverkehr und fungiert als ICE-Drehkreuz. Von und über Erfurt fahren Züge in alle Himmelsrichtungen. So strandete etwa ein Urlauber aus den USA in der Landeshauptstadt. "Ich bin um 9 Uhr in Frankfurt gelandet und jetzt bin ich in Erfurt und werde voraussichtlich nicht in den Anschlusszug kommen, da er ausgelastet ist", so der Reisende. "Es ist doof."