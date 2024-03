Auf Abellio, Südthüringenbahn, Erfurter Bahn und Vogtlandbahn könnte sich der Lokführer-Streik nur indirekt auswirken. Die Bahnen haben angekündigt, dass sie sich nicht am Streik beteiligen. Die Vogtlandbahn beispielsweise hatte im Dezember ihre Tarifgespräche erfolgreich abgeschlossen.

Am Dienstag hat die Gewerkschaft GDL zum mittlerweile 6. Streik der Lokführer aufgerufen. Er soll 24 Stunden dauern. Die Deutsche Bahn hatte am Montagvormittag Rechtsmittel beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main eingelegt, um den Streik noch zu stoppen.