Das Bedauerliche sei, dass der Bund als Eigentümer der Bahn auch der Gesetzgeber sei und dafür gesorgt habe, dass der Bahnvorstand diese gesetzliche Keule in die Hand bekommen habe. "Das ist eine unappetitliche Geschichte, dass der Bundesgesetzgeber gleichzeitig der verlängerte Arm des Eigentümers ist, weil er identisch ist." Das gehe nicht.

Dann könnten sich in Zukunft die Arbeitgeber in Deutschland gleich alle ihre Gesetze machen, um den jeweils lästigen Tarifpartner los zu werden. Das Recht auf freie Tarifverhandlungen sei ein seit über 100 Jahren verankertes Verfassungsrecht und Teil einer freiheitlichen Demokratie. "Das sollten Sie nicht mit Gesetzen kaputt machen."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte angesichts des Lokführer-Streiks scharfe Kritik an GDL-Chef Claus Weselsky geäußert. Dobrindt sagte der "Bild"-Zeitung: "Der Ego-Trip von GDL-Chef Weselsky nervt gewaltig. Er soll sich gefälligst an den Verhandlungstisch setzen. Die Bahnreisenden und Pendler dermaßen in Mithaftung zu nehmen, kann man nur als ganz schlechten Stil bezeichnen."