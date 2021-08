Pendler am Bahnhof in Gera zeigten sich am Donnerstag erleichtert. Zwar fielen auch hier die ICs der Bahn AG nach Jena und Leipzig aus. Die Regionalzüge der anderen Bahngesellschaften fuhren aber hier wie im ganzen Land nahezu planmäßig. Auf den Strecken zwischen Erfurt, Altenburg und Leinefelde fallen jedoch immer wieder Züge der Deutschen Bahn aus. Vor allem die Regionalzüge, die zwischen Erfurt sowie Kassel, Altenburg und Leinefelde fahren, sind betroffen. Am Bahnhof Gera entfiel zudem am Morgen die Verbindung nach Mühlhausen.