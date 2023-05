Die Deutsche Bahn bereitet sich in Deutschland auf einen massiven Streik ab Sonntagabend vor: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hält an ihrem geplanten 50-Stunden-Warnstreik fest. Damit werden voraussichtlich auch in Thüringen von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, der komplette Fernverkehr und auch fast alle Regionalzüge ausfallen.