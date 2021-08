Auch der Thüringer Bahnverkehr wird am Montag und Dienstag voraussichtlich nur stark eingeschränkt stattfinden. Wegen der Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL plant die Deutsche Bahn lediglich einen Ersatzverkehr auf vielen ihrer Linien im Regional- und Nahverkehr im Freistaat. Am Freitag kündigte die Deutsche Bahn an, bundesweit rund ein Viertel des normalen Fahrplans im Fernverkehr anbieten zu wollen. Im Regional- und S-Bahnverkehr peile das Unternehmen erneut etwa nur 40 Prozent des Zugverkehrs an.