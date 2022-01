Thüringen will beim Thema Mitte-Deutschland-Verbindung weiter mit dem Bund im Gespräch bleiben. Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) sagte, die Landesregierung werde sich hier mit dem Bund abstimmen, die Deutsche Bahn werde an den Gesprächen ebenfalls beteiligt sein.

Karawanskij hat zudem nach eigenen Angaben das Bundesverkehrs- und das Bundeswirtschaftsministerium in einem Schreiben aufgefordert, die Finanzierungszusagen für die Elektrifizierung der Strecke zwischen Jena und Gera einzuhalten. Hier warte sie noch auf eine Antwort, so Karawanskij.

Das Bundeskanzleramt hatte am vergangenen Wochenende erneut zugesagt, dass der Bund am Weiterbau der Mitte-Deutschland-Verbindung festhalten will. Zuvor war bekannt geworden, dass der Bund möglicherweise das Projekt in Frage stellt.