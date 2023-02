Der Preisunterschied ist für Lennart Drexler spürbar. Eine Fahrkarte für den Weg von zu Hause in Weimar nach Gotha in die Berufsschule kostet hin und zurück 21,60 Euro. Günstigere Varianten kommen nicht in Frage, denn die darf man erst ab 9 Uhr nutzen. Also nutzt der Auszubildende zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik das Azubi-Ticket.

Für 60 Euro können alle regionalen Verkehrsmittel genutzt werden. "Ich nutze das tagtäglich", sagt er. Und bequem sei es obendrein. "Wenn man Zeitdruck hat, kann man einfach in den Zug springen." Zum Ausbildungsbetrieb in Blankenhain kommt man ebenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Ich habe zwar einen Führerschein, aber kein Auto, bin also auf den Zug angewiesen. Justin Schüssler Azubi in Gotha

Ähnliche Erfahrungen macht Klassenkamerad Justin Schüssler, der ebenfalls mit dem Azubi-Ticket von Erfurt in die Berufsschule nach Gotha fährt. "Ich habe zwar einen Führerschein, aber kein Auto, bin also auf den Zug angewiesen, um auf Arbeit zu fahren und zur Schule." Die Verbindungen in Erfurt seien gut. "Zwischen den größeren Städten passt das auf alle Fälle."

Schwierig werde es aber schon in Gotha auf dem Weg zur Schule. "Die Abfahrtszeiten passen nicht richtig mit den Schulzeiten zusammen", berichtet er. Manchmal müsse man am Bahnhof auch länger warten. "Das kann auch mal eine halbe Stunde sein."

Nicht jeder kommt weiter mit Bus und Bahn

Und da kommt es auf die Perspektive an. Wer in der Stadt regelmäßig Bus oder Bahn fährt, für den sind 30 Minuten eine lange Zeit. Doch es gibt kleine Orte abseits der Städte, wo kaum mehr als drei Busse am Tag fahren. Wer dort wohnt, dem bringt das Azubi-Ticket wenig.

"Und das ist der zweite Teil, der folgen muss. Ich brauche die Vertaktung zwischen Stadt und Land", sagt Thomas Fahlbusch, Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Erfurt. Berufsschulen müssen man schließlich erreichen können. Für manche Azubis sei der Weg eben weit.

Es ging darum, die Kosten zu minimieren für die Jugendlichen. Thomas Fahlbusch Abteilungsleiter der IHK