Sie soll ab Ende 2028 eine der wichtigsten Bahnverbindungen in Thüringen sein: die sogenannte Mitte-Deutschland-Verbindung. Die Strecke soll Ostthüringen besser an den Fern- und Güterverkehr anbinden und unter anderem für Städte Gera und Jena eine Verbindung nach Nordrhein-Westfalen schaffen. Dafür soll die Strecke elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut werden. Bund und Land haben dafür einen Vertrag geschlossen. Nur: Der Ausbau zweier Strecken-Abschnitte steht auf der Kippe. Weil die Finanzierung in Höhe von 130 Millionen Euro umstritten ist.

In dem Streit geht es konkret um zwei Abschnitte zwischen Jena und Gera. Zwischen Papiermühle und Hermsdorf beziehungsweise zwischen Töppeln und Gera liegt zurzeit nur ein Gleis. Aber für einen schnellen Fern- und Güterverkehr wären zwei Gleise nötig. Die Stadt Gera erklärte vor wenigen Tagen in einer Pressemitteilung: "Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Gera wie der gesamten Region Ostthüringen ist zu großen Teilen abhängig von einem modernen Schienenverkehr. ... Der Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung muss für das Land Thüringen Priorität haben."

Bund: Keine Zusage für Finanzierung des zweiten Gleises

Bund und Land haben für den Ausbau der Strecke einen Vertrag geschlossen. Allerdings ist in dem Vertrag nur die Rede von einer umfassenden Ertüchtigung der Strecke. Das Bundesverkehrsministerium teilte daher auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit: "Der Bund steht zu seiner Zusage an den Freistaat Thüringen, die Planung und Realisierung des Bedarfsplanvorhabens zur Elektrifizierung der Strecke Weimar-Gera-Gößnitz zügig voranzutreiben. Grundlage für die Umsetzung ist der Bedarfsplan Schiene. Eine bundesseitige Zusage der Finanzierung der durchgehenden Zweigleisigkeit existiert nicht." Über der Bahnstrecke zwischen Papiermühle und Hermsdorf quert die Autobahn A9 mit sechs Spuren. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Widerspruch von Ministerpräsident Ramelow

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht das anders. Seiner Meinung nach ist unter einer umfassenden Ertüchtigung auch ein zweigleisiger Ausbau zu verstehen: "Es kann nicht sein, dass der Bund sich einen schlanken Fuß macht und die letzten zwei Abschnitte, die nicht zweigleisig ausgebaut sind, sich vom Land bezahlen lässt", so Ramelow. "Es kann nicht sein, dass wir Landesgeld, das für uns sehr knapp ist, investieren in Bundesinfrastruktur, wenn der Bund gleichzeitig sagt, er will eine Offensive machen zur Stärkung des Schienenverkehrs."

Finanzierung des Bahn-Ausbaus in Ostthüringen weiter unklar

Das Bundesverkehrsministerium verweist seinerseits darauf, dass das Land Fördermittel für den Ausbau der Abschnitte beantragen könnte. Über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) könnten bei Vorliegen der Voraussetzungen bis zu 75 Prozent der Kosten bezuschusst werden. Das hält das Thüringer Infrastrukturministerium aber für ein unfaires Angebot.

Eine Sprecherin des Ministeriums sagte MDR THÜRINGEN, dass über GVFG nur die reinen Baukosten gefördert werden könnten. Das Land bliebe dann immer noch auf Kosten in Höhe von rund 50 Millionen Euro sitzen, etwa für Planungsarbeiten. Hinzu kommt, dass die Zeit drängt: Laut Thüringer Infrastrukturministerium braucht das Land wegen der nächsten Schritte für die Planung und den Bau bis Ende September Klarheit bei der Finanzierung der umstrittenen Abschnitte.

Die Bahnstrecke zwischen Hermsdorf und Papiermühle in Richtung Jena. Ob hier ein zweites Gleis gebaut wird, ist noch unklar. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

