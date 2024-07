Nach Daten des Fahrgastverbandes sind bei untersuchten 22 Betriebstagen nur an zehn Tagen planmäßig Züge gefahren. Ursache seien technische Störungen an den Fahrzeugen, Personalmangel oder Bauarbeiten. Eine Ausfallquote von mehr als 50 Prozent führe zu Frust und Vertrauensverlust bei den Fahrgästen, sagte Behr.

Bürgermeister und Fahrgastvertreter hatten zuvor in einem offenen Brief an die Deutsche Bahn unter anderem mehr Züge auf den IC-Verbindungen in Ostthüringen gefordert.