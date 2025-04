Von Freitag bis einschließlich Sonntag fahren gar keine Züge der Linien RE 55 und 56 zwischen Erfurt und Nordhausen. Um Reisende in der Zeit alternativ mit Bussen zu transportieren, würden noch Fahrzeuge gesucht, so die Bahn. Auf der Strecke fallen seit Jahren immer wieder Züge wegen fehlenden Stellwerks-Personals aus. Allein 2023 fuhren an 274 Tagen die Züge nicht nach Fahrplan oder fielen ganz aus.