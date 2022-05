Seit 2002 ist sie in Eisenach. Die Werrabahner haben die Lok instandgesetzt, betriebsbereit gemacht und aufpoliert. Tausende Arbeitsstunden, literweise Öl und Schweiß. Seither ist die Lok – wortwörtlich – das Zugpferd des Thüringer Bahn-Nostalgie-Programms. Sie zieht die Waggons durch den Thüringer Wald, in denen Alt und Jung aus Nah und Fern Bahnfahren unter Dampf erleben. Mehr als 20 Mal im Jahr, immer gut gebucht. Uwe Pfotenhauer erklärt sich das so: "Hier sieht man noch, woher die Kraft kommt. Das kracht, zischt und riecht."