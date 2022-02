Sieben Thüringer Kreise und Städte haben sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und mehrere Thüringer Bundestagsabgeordnete gewandt. Die Empfänger werden aufgefordert, sich beim Bundesverkehrsministerium und bei der Deutschen Bahn für den Ausbau der Bahnstrecke Gotha - Leinefelde einzusetzen. Die Strecke solle elektrifiziert und durchgängig zweigleisig ausgebaut werden. Der Brief ging an die Bundestagsabgeordneten Carsten Schneider und Tina Rudolph (beide SPD), Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Manfred Grund (CDU).