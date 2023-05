Der Streik sollte von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, andauern. Aufgerufen waren die Beschäftigten der Deutschen Bahn und von 50 weiteren Eisenbahnunternehmen. Weil auch die Belegschaft der Deutsche-Bahn-Infrastrukturtochter DB Netz zum Streik aufgefordert war, wären der komplette Fernverkehr und auch fast alle Regionalzüge ausgefallen. In Thüringen wären nur zwei kürzere Regionalbahn-Verbindungen nicht betroffen gewesen, weil sie nicht von DB Netz betrieben werden.

Nach Angaben der Deutschen Bahn kann es in den kommenden Tagen aber noch zu Einschränkungen beim Zugangebot kommen. Davon könnten der Fernverkehr und "teilweise auch der Nahverkehr" betroffen sein. Zur Begründung verwies die Bahn auf neu zu planende Zugfahrten und Personaleinsätze. Fahrgäste sollten sich auf bahn.de oder in der App DB Navigator vorab informieren.



Damit dürfte auch der kurzfristig organisierte Schienenersatzverkehr bei den privaten in Thüringen tätigen Bahnbetreibern Erfurter Bahn, Südthüringen-Bahn und Abellio abgesagt werden. Weitere aktuelle Informationen der Bahnbetreiber finden Sie unter folgenden Webseiten: