Mitte Mai war der Prozess neu aufgerollt worden. Verantworten müssen sich zehn Männer und eine Frau. Sie sollen nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im Jahr 2014 die Kirmesgesellschaft in Ballstädt im Landkreis Gotha brutal überfallen haben . Ermittler rechnen die Angeklagten dem rechtsextremen Milieu zu. Das erste Urteil in dem Verfahren war vom Bundesgerichtshof aufgrund von Formfehlern gekippt worden.

Harte Kritik gab es auch am Umfeld des Prozesses. Wegen der Zahl der Beteiligten war das Verfahren in die Messe Erfurt verlegt worden. Anhänger der rechten Szene seien dort in entsprechender Kleidung als Zuschauer dabei gewesen und hätten versucht, andere Besucher einzuschüchtern, so die Nebenklagevertreter. Betroffene seien in dieser Atmosphäre gezwungen worden, als Zeugen auszusagen und vor den Tätern Platz zu nehmen. Das Verfahren stärke die Thüringer Neonaziszene und sei ein Schlag ins Gesicht jener, die täglich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus kämpften.