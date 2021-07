In der Neuauflage des sogenannten Ballstädt-Prozesses hat das Landgericht Erfurt am Montag die Urteile gesprochen. Die neun Angeklagten wurden wegen gefährlicher Körperverletzung in zehn Fällen zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sieben der Angeklagten wurden zu jeweils einem Jahr, zwei weitere zu jeweils einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Drei der Angeklagten sitzen wegen anderer Anschuldigungen in Untersuchungshaft, die übrigen auf freiem Fuß.