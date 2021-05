Radschnellwege sind nach Ansicht der Thüringer Grünen-Fraktion ein gutes, aber bisher unbeachtetes Instrument, um attraktive Alltagsverbindungen für Pendlerinnen und Pendler zu schaffen. In Thüringen bietet sich der Bau von mindestens fünf solcher Radschnellverbindungen an, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie, die die Grünen-Landtagsfraktion beim Stadt- und Verkehrsplaner Martin Weidauer von der Fachhochschule Erfurt und Ingo Steckhan vom Planungsbüro VIA Köln in Auftrag gegeben hatte.