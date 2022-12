Gebaut wird von Westen nach Osten – los geht es also in Weimar. Und dort lauert gleich die erste Schwierigkeit. Das Ilmviadukt führt auf mehr als 150 Metern Länge und in mehr als 60 Metern Höhe über die Ilm und ist ein historisches Bauwerk. "Bei solchen Bauwerken versuchen wir, die Eingriffe so gering wie möglich zu halten", sagt der Projektleiter für die Mitte-Deutschland-Verbindung Ronald Schlegel von der Deutschen Bahn. "Wir werden einen digitalen Zwilling am Computer erzeugen, alle Materialkennwerte einbauen, um dann die optimalen Planungsergebnisse zu erhalten."