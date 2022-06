Auch einige Gemeinden in Thüringen berichten davon, dass Bauvorhaben wegen der hohen Kosten platzen. So zum Beispiel der Bürgermeister der Gemeinde Harztor, Stefan Klante. Vergangenes Jahr hatte es seinen Angaben nach 50 Bewerbungen für acht Baugrundstücke der Gemeinde gegeben. Von den acht, die den Zuschlag erhalten haben, sind nun fünf wieder abgesprungen. Das Hoch- und Tiefbauamt in Bad Salzungen berichtet davon, dass nach Eingang der Baugenehmigung nur noch halb so viele Bauanträge ankommen wie im Vorjahr.