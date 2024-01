Der Bauernverband verteidigte seine Protestaktionen. Er werde die Bauern trotz Vereinnahmungsversuchen durch teils radikale Gruppierungen nicht dazu auffordern, von den Aktionen abzusehen. Die trotz Zwischenrufen friedlich verlaufene Großkundgebung in Erfurt am Montag habe gezeigt, dass der Protest funktioniere. In wenigen Fällen hätten Vertreter des Verbands als Anmelderin der Kundgebung auch unerwünschte Teilnehmer weggeschickt.

Mit weiteren Blockaden von Straßen haben Landwirte am Dienstag in Thüringen ihre Proteste fortgesetzt. So blockierten im Wartburgkreis am Morgen Traktoren die B285 bei Dermbach und die Landstraße in Richtung Tann. Laut Polizei standen dort rund vier Stunden mehrere Traktoren und Lkw. Am Nachmittag ist ein weiterer Protest angemeldet.