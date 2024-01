Auch die AfD Thüringen hat für den Montag zum "Generalstreik" gegen die "autoritären Wohlstandsvernichter in Berlin und Erfurt" aufgerufen hat. Die AfD wird vom Thüringer Verfassungschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. In Gera haben in Teilen rechtsradikale Gruppen zu einer abendlichen Kundgebung auf dem Hofwiesenparkplatz aufgerufen, an der sich auch Handwerker, Pflegekräfte und viele weitere berufliche Gruppen beteiligen sollen.

Der Präsident des Thüringer Bauernverbands, Klaus Wagner, betonte, dass der Bauernverband es ablehne, dass andere Gruppierungen aus dem linken wie rechten Lager die Proteste für deren Zwecke nutzen wollen. Diese Forderungen seien nicht die der Bauern. "Wir distanzieren uns von diesen Menschen und wollen nicht mit ihnen in einen Topf geworfen werden." Wagner räumte aber auch ein, dass der Bauernverband als Anmelder kaum eine Handhabe gegen solche Trittbrettfahrer habe. Außerdem verurteilte Wagner die Blockade einer Fähre mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) an Bord am Donnerstag: "So etwas geht gar nicht, Menschen privat oder persönlich so anzugehen." Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Auch in anderen Landesteilen gibt es Ankündigungen, dass sich weitere Berufsgruppen an den Protesten beteiligen wollen. So haben laut Thüringer Allgemeine etwa im Unstrut-Hainich-Kreis Dutzende Handwerker und Mittelständler, darunter Bau- und Fuhrunternehmen, beschlossen, sich den Protesten mit Baufahrzeugen und Sattelzügen anschließen zu wollen. Auch in Erfurt wollen sich laut Stadtverwaltung vereinzelt Gastronomen mit den Landwirten solidarisieren und ihre Geschäfte geschlossen halten. Sie protestieren damit aber auch gegen die zum Jahresanfang gestiegene Mehrwertsteuererhöhung für Gastronomiebetriebe.

Ursache der Bauernproteste sind geplante Einsparungen der Bundesregierung, die nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichtes notwendig wurden. Die Sparpläne sahen vor, die Steuervergünstigungen für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Aufgrund der schon im Dezember einsetzenden Proteste der Landwirte hat die Bundesregierung mittlerweile die Kürzung der Agrarsubventionen teilweise zurückgenommen.