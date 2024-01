In einer mündlichen Anfrage an die Landesregierung wolle er deshalb unter anderem wissen, warum an die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" Gebührenbescheide wegen mutmaßlich illegaler Blockaden verschickt worden seien, dies bei den oft unangemeldeten Blockaden im Zuge der Bauernproteste aber nicht geschehe.

In den vergangenen Tagen hatten Bauern, aber auch Spediteure mit Traktoren und Lastwagen in Thüringen zahlreiche Verkehrsknotenpunkte blockiert. Allein am 8. Januar zählte die Polizei 3.780 Traktoren und andere Fahrzeuge bei Aktionen, rund 2.000 davon bei einer Kundgebung in Erfurt. Während die Kundgebung in Erfurt durch den Bauernverband als Versammlung angemeldet war, wurden andere Blockaden nicht wie gesetzlich vorgeschrieben angemeldet. Teils verabredeten sich die Treckerfahrer zu solchen Aktionen über die Sozialen Netzwerke.