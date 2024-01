Thüringer Landwirte wollen in den nächsten Tagen erneut gegen die von der Ampel-Regierung beschlossenen Kürzungen bei der steuerlichen Begünstigung von Agrardiesel protestieren. "Wir werden uns auf dezentrale Aktionen fokussieren, so dass wir in der Fläche sichtbar sind", sagte der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner.