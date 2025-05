Ein Anzeichen von vielen, dass sich die DDR in seiner Tradition sah. "Als die DDR sich in Gründung befand", erklärt Müller, "hatte man das Problem, dass man ja der bessere und fortschrittlichere deutsche Staat sein wollte, der sich auf die positiven Ereignisse in der deutschen Geschichte beruft. Den Bauernkrieg sah man als so eine Art Vorläufer-Idee für das, was man jetzt in der DDR dachte aufzubauen."

Vom protestantischen Pfarrer zum kommunistischen Revolutionär



In der Propaganda, in der Kunst und Literatur, im Alltagsleben – an vielen Stellen mäandert der Bauernkrieg durch die DDR-Zeit. Kaum ein Dorf ohne Thomas-Müntzer-Platz oder Florian-Geyer-Straße. Schon 1955 gibt es eine große Bauernkriegs-Ausstellung im Berliner Zeughaus. 1956 kommt der mit riesigem Aufwand gedrehte DEFA-Film über Leben und Schicksal Müntzers in die Kinos, ab den 1970er-Jahren ziert ein Bild des Bauernführers den Fünf-Mark-Schein.

Und spätestens zu seinem 500. Geburtstag im Jahr 1989 war aus dem Theologen ganz und gar ein protokommunistischer Revolutionär geworden. Dabei war, so sieht es Thomas T. Müller, der historische Müntzer nicht der Sozialrevolutionär, den man später aus ihm machte. Der in Stolberg geborene Prediger sei der festen Überzeugung gewesen, dass das Ende der Welt bevorstehe und dass es sein ihm von Gott befohlener Auftrag wäre, vor diesem jüngsten Tag die Gottlosen von den Gottgefälligen zu scheiden.

Müntzer war aus meiner Sicht kein Sozialrevolutionär. Historiker Thomas T. Müller

"Wenn man bei Müntzer nach einer Idee fragt, wie es dann langfristig weitergehen soll – die braucht er gar nicht als Apokalyptiker", sagt Müller. Das sähe bei anderen Protagonisten des Bauernkrieges ganz anders aus, etwa bei Michael Gaismair: "Der hat mit seiner Tiroler Landesordnung ein ganz handfestes, strukturiertes und kluges Papier geschrieben, wie man auch anders leben könnte. Das hat Müntzer nicht gemacht. Das war auch nicht sein Begehren."

Instrumentalisierung durch das NS-Regime

Auch mit der Rezeptionsgeschichte des Bauernkrieges in der NS-Zeit hat sich Thomas T. Müller beschäftigt. Gaismair eignete sich wegen seines Tirolertums nicht so recht als Projektionsfigur für NS-Ideologie, und Thomas Müntzer war bereits in den 1920er-Jahren durch eine Schrift des Philosophen Ernst Bloch und vor allem durch Friedrich Engels sozusagen von Links her vereinnahmt. Aber da gab es noch den fränkischen Soldaten, Reichsritter und Bauernführer Florian Geyer.

"Es gibt in den 20er-Jahren in der bündischen Jugend ein Lied, was relativ populär ist", erzählt der Historiker. Das Lied hieße "Wir sind das Geyers schwarzer Haufen hehaheho" und sei im Nationalsozialismus noch populärer gemacht worden: "Und am Ende singt dann die SS-Division Florian Geyer dieses Lied."

Für die Verehrung und politische Indienstnahme Florian Geyers durch die Völkisch-Nationalen dürfte das gleichnamige Drama von Gerhart Hauptmann nicht unwesentlich gewesen sein. 1896 veröffentlicht, erlebt es in den 1930er-Jahren viele Aufführungen – wegen seiner deutschtümelnden Untertöne passt es ins Bild. "Das fremde, ausländische Recht ist über uns kommen gleich einer Sündflut. Ich lobe mir unser deutsches Herkommen." So spricht die Figur des Florian Geyer bei Hauptmann.

Florian Geyer in Dramen von Hauptmann und Fey

Gerhart Hauptmann selbst wollte 1933 Mitglied der NSDAP werden und erklärte noch 1942 Hitler öffentlich zum "Sternenschicksalsträger des Deutschtums".

Hauptmanns fränkischer Dichterkollege Nikolaus Fey gibt ein Beispiel ab dafür, was aus völkischer Florian-Geyer-Verehrung erwachsen konnte: 1925 hatte Fey ein Florian-Geyer-Drama verfasst, trat im Mai 1933 in die Nazi-Partei ein und wurde unterfränkischer Beauftragter für die Reichsschriftumskammer. Ab 1942 diente er dann als Referent in der Hauptabteilung Propaganda des Generalgouvernements in Polen. Es ging darum, die Germanisierung voranzutreiben und wörtlich "die kulturellen Traditionen des polnischen Volkes auszulöschen".

Für Fey war aus der geistigen Beschäftigung mit dem lang zurückliegenden "Deutschen Bauernkrieg" ein ganz gegenwärtiger Vernichtungskrieg im Osten geworden.