Die Folge der hohen Hürden: Immer wieder finden Thüringer Kommunen keine Bewerber für ihre Ausschreibungen. Allein in Gotha blieben in den vergangenen drei Jahren 31 Ausschreibungen ohne Bieter. In Weimar waren es 15, in Jena 12 und in Eisenach sowie Gera jeweils neun.