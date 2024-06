Der Thüringer Landtag hat am Donnerstag eine neue Bauordnung verabschiedet . Das neue Gesetz sieht unter anderem niedrigere Hürden bei Genehmigungen, digitale Bauanträge und großzügigere Bauvorschriften vor.

So können etwa Garagen bis zu einer Größe von 50 statt bisher 40 Quadratmetern ohne Genehmigung gebaut werden. Für Grundstücke im Außenbereich von Orten gelten andere Regeln. Außerdem können Wärmepumpen unter bestimmten Voraussetzungen künftig auch an der Grundstücksgrenze errichtet werden. Bislang galt ein Mindestabstand von drei Metern zum Nachbargrundstück. Eine Nutzung von Dachgeschossen zu Wohnzwecken soll zudem künftig ohne Genehmigung möglich sein und für Solaranlagen auf Dächern von Doppel- und Reihenhäusern wurden die notwendigen Abstände zu Brandmauern verringert.

Darüber hinaus passt das Gesetz viele Vorschriften an geltendes EU-Recht an. So werden die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen bei Bauvorhaben stärker berücksichtigt.