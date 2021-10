In Thüringen wird das Bauen immer teurer. Wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte, waren die Preise für den Bau von neuen Wohnhäusern im August etwa 15 Prozent höher als im August vergangenen Jahres. Allein zwischen Mai und August dieses Jahres seien die Preise um fünf Prozent gestiegen.

Die Betriebe geben als Grund vor allem die gestiegenen Materialkosten an. Besonders teuer geworden sind Zimmer- und Holzbauarbeiten (37,8 Prozent mehr) und Arbeiten am Dach (26,8 Prozent mehr).

Baumaterialien wie Holz , Dämmmaterial oder Plastikrohre waren im Jahr 2020 binnen weniger Monate deutlich teurer geworden. Teilweise waren manche Produkte gar nicht lieferbar. Experten zufolge kommen dabei mehrere Faktoren zusammen: hohe Nachfrage, vor allem auch in Asien, Exporte sowie Preisspekulationen.

Derzeit gehen etwa große Mengen an Holz nach China und in die USA. In beiden Ländern boomt der Bau und die USA erhalten wegen eines Handelsstreits aus Kanada weniger Holz. Aus diesem Grund ist die deutsche Ware gefragter. Bei anderen Baustoffen spielt auch die Corona-Pandemie eine Rolle. Aufgrund dieser wurden im Jahr 2020 Produktionskapazitäten reduziert und gedrosselt.