Autofahrer in Thüringern müssen sich in diesem Jahr auf eine Reihe von Autobahnbaustellen einstellen. Der Regionalleiter der bundeseigenen Autobahn GmbH, Danko Knothe, sagte am Freitag, dass insgesamt 83,6 Millionen Euro in die Erneuerung des Autobahnnetzes im Freistaat investiert werden sollen. Geplant sei, allein 20 größere Projekte in Angriff zu nehmen. Der Verkehr solle aber trotz der Arbeiten rollen, so Knothe.