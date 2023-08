In Neuhaus-Schierschnitz im Landkreis Sonneberg finden umfangreiche Straßenbauarbeiten statt. Wie ein Sprecher in der Gemeindeverwaltung mitteilte, wird in dem Ort die von Pendlern stark genutzte Bundesstraße 89 bis zum 25. August voll gesperrt.

In dieser Zeit werden Pkw über Sichelreuth und Lindenberg umgeleitet. Lastwagen in Richtung Kronach müssen den Umweg über Mitwitz und Fürth am Berg in Kauf nehmen. Nach 30 Jahren müssen in Neuhaus-Schierschnitz neben der Straße auch die Hausanschlüsse und Wasserleitungen dringend erneuert werden.