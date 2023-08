Die Ortsumfahrung Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis ist ab Montag für sechs Wochen teilweise voll gesperrt. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Bis voraussichtlich Anfang August ist die Wanfrieder Straße (B249) in Mühlhausen ebenfalls im Unstrut-Hainich-Kreis zwischen der Brunnenstraße und der Lutterothstraße für den Verkehr voll gesperrt. Grund hierfür sind dringende Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke.

Stadteinwärts wird eine Umleitung über die Dorlaer Straße - Osterwaldstraße - Goetheweg eingerichtet. Stadtauswärts führt die Umleitung über die Hollenbacher Landstraße und Sambach.

Zwischen dem Bad Salzunger Ortsteil Langenfeld und Urnshausen im Wartburgkreis ist die Bundesstraße 285 voll gesperrt. Bis voraussichtlich zum 19. August wird die Straße grundhaft saniert. Das Gewerbegebiet "Ober der Brück" in Langenfeld ist weiter erreichbar. Autofahrer werden über die B62 über Hämbach, Dorndorf und Weilar nach Urnshausen umgeleitet - und umgekehrt.

Die auch "Langenfelder Wald" genannte Strecke der B285 ist eine wichtige Verbindung von der Rhön nach Bad Salzungen/Eisenach.

Betroffen ist auch die Buslinie 130 von Bad Salzungen über Langenfeld nach Dermbach. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil werden die Busse über Dorndorf umgeleitet, einzelne Verbindungen fallen aus. Langenfeld wird während der Bauzeit gesondert angefahren, Urnhausen nur durch den Dorfbus der Linie 132.

Ab Montag dicht: die B285 zwischen Langenfeld und Urnshausen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

In Westthüringen beginnen am 24. Juli Bauarbeiten auf zwei Bundesstraßen. So ist im Wartburgkreis die B19 zwischen Wilhelmsthal und Etterwinden für mehrere Wochen voll gesperrt, am 25. Juli folgt die B88 zwischen Friedrichroda und Bad Tabarz im Kreis Gotha. Hier sind Bauarbeiten bis Ende Oktober geplant. Die Umleitung für die Sperrung auf der B88 erfolgt ab Friedrichroda über die B 88 - Engelsbach - Schönau vor dem Walde - Waltershausen bis zur Autobahnauffahrt Waltershausen und in die Gegenrichtung.

Auf der B19 brauchen Autofahrer rund eine Viertelstunde mehr für den Umweg von Wilhelmsthal über Wolfsburg-Unkeroda zur B84 und von Marksuhl über Möhra zurück zur B19. Lastwagenfahrer werden gleich in Eisenach zur B84 umgeleitet.

Die B88 zwischen Bad Tabarz und Friedrichroda im Landkreis Gotha ist bis Ende Oktober dicht. Auch dort brauchen Autofahrer Geduld: Die Umleitung führt von Bad Tabarz in einem großen Bogen über Waltershausen, Schönau vor dem Walde und Engelsbach nach Friedrichroda.

Bis zum 11. August ist die B85 in Schwarza im Kreis Saalfeld-Rudolstadt voll gesperrt.

Wie die Stadt Rudolstadt mitteilte, verzögern sich die Bauarbeiten an der Saalebrücke auf der B85/88 zwischen Rudolstadt und Saalfeld wegen "unvorhersehbarer Gründe" um eine Woche. Ursprünglich sollte die Sperrung am 4. August aufgehoben werden. Grund der Sperrung sind Arbeiten an der Saalebrücke sowie Straßenreparaturen. Der gesperrte Bereich erstreckt sich von der Zufahrt Jass Papierfabrik bis Knoten K124. Mit Stau ist zu rechnen. Die Zufahrt zur Papierfabrik bleibt erreichbar.

Wegen Brückenbauarbeiten ist die B85 am Ortsausgang Blankenhain in Richtung Rudolstadt bis voraussichtlich 18. August 2023 voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet: ab Bad Berka über Tannroda - Kranichfeld - Barchfeld - Dienstedt - Breitenheerda - Remda und Teichröda zur B 85. Sowie in die Gegenrichtung.