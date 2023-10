An Bundesstraßen in ganz Thüringen haben Mitte Juli Bauarbeiten begonnen. Autofahrer müssen sich etwa in Nordhausen, im Wartburgkreis, in Saalfeld-Rudolstadt, im Altenburger Land oder im Kreis Sonneberg gedulden oder Umleitungen in Kauf nehmen.

Die vielbefahrene Bundesstraße B4 von Nordhausen nach Niedersachswerfen wird ab 11. September für zwei Jahre saniert und deshalb voll gesperrt. Wie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr informiert, beginnt der Bauabschnitt am Beethovenring in Nordhausen und endet hinter der Kreuzung Northeimer Straße/ Geschwister Scholl-Straße in Niedersachswerfen. Die Autofahrer werden über Petersdorf, Buchholz und Neustadt nach Niedersachswerfen umgeleitet; in der Gegenrichtung geht es über Woffleben, Gudersleben, Obersachswerfen und Günzerode nach Nordhausen.

Die Bauarbeiten starten zwischen dem Abschnitt Albert-Kuntz-Sportpark und der Freiheitsstraße. Bis Jahresende soll dort in Unterabschnitten gebaut werden. Um den Anwohnern aus Rudigsdorf und der Ellern-Siedlung den Zugang zur Bundesstraße zu ermöglichen.

Kommendes Jahr wird die Freiheitsstraße bis nach Niedersachswerfen saniert. Auch für diesen Bauabschnitt sind mehrere Unterabschnitte geplant. Durch die Sanierungsarbeiten wird auch eine Senkung der Erdoberfläche im Bereich der Fahrbahn der B4 vor dem Ortsausgang von Nordhausen beseitigt. Abschließend wird im Jahr 2025 der Abschnitt vom Beethovenring bis zum Grenztriftweg saniert. Der Wasserverband Nordhausen nutzt die Sperrungen aus, um eigene Versorgungstrassen zu erneuern.

Bundesstraße 7 zwischen Weimar und Jena gesperrt

Auf der Bundesstraße 7 zwischen Weimar und Jena wird der Belag erneuert. Die Bundesstraße ist zwischen Umpferstedt und dem Kreisverkehr im Gewerbegebiet Isserstedt voll gesperrt.

Vom 4. Oktober bis voraussichtlich zum 20. Oktober wird die B19 zwischen Wilhelmsthal und Eisenach erneut für drei Wochen gesperrt, weil dort Krötentunnel eingebaut werden. Die Umleitung führt weiträumig über die B84. Gleichzeitig wird auch in Eisenach innerstädtisch an der B19 gebaut. Der Verkehr wird (bis zum 13. Oktober) beidseits durch schmale Straßen in Wohngebieten geführt.

Im Kreis Sömmerda ist die B86 zwischen Weißensee und Kindelbrück für Bauarbeiten bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt. Statt der üblichen acht Kilometer müssen Autofahrer einen 31 Kilometer langen Umweg fahren. Der Verkehr aus Straußfurt kommend wird laut Landratsamt in Weißensee über Scherndorf, Leubingen, Dermsdorf, Sachsenburg, Kindelbrück und in die Gegenrichtung umgeleitet.

Zwischen dem Bad Salzunger Ortsteil Langenfeld und Urnshausen im Wartburgkreis wird die Bundesstraße 285 am Sonntag, 3. September, wieder halbseitig freigegeben. Bis Ende September müssen Restarbeiten ausgeführt werden. Eine Ampel regelt daher den Verkehr.

Weil die bisherige Umleitungstrecke zwischen Stadtlengsfeld und Dietlas stark gelitten hat, wird dieser Abschnitt der Landstraße ab dem 2. Oktober repariert. Zwei Wochen Vollsperrung sind geplant.

Ab Sonntag halbseitig befahrbar: die B285 zwischen Langenfeld und Urnshausen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Auf der B88 zwischen Friedrichroda und Bad Tabarz im Kreis Gotha sind Bauarbeiten bis Ende Oktober geplant. Die Umleitung für die Sperrung auf der B88 erfolgt ab Friedrichroda über die B 88 - Engelsbach - Schönau vor dem Walde - Waltershausen bis zur Autobahnauffahrt Waltershausen und in die Gegenrichtung.

Noch bis voraussichtlich zum Jahresende ist die Fingerstein-Kreuzung auf der B281 in Saalfeld gesperrt. Dort entsteht ein Kreisverkehr.

Eine Vollsperrung gibt es auf der Bundesstraße 180 bei Altenburg. Die Strecke zwischen der Ortsdurchfahrt in Nobitz im Ortsteil Ehrenhain ist vom Abzweig Nirkendorfer Weg bis zum Abzweig Karl-Marx-Straße gesperrt. Grund dafür sind Baumaßnahmen. Die Umleitung erfolgt über B180 - Klausa - Nobitz - B7 - B93 - Lehndorf - Zehma - Mockzig.