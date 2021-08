Baustellen in Thüringen werden seit einigen Jahren immer öfter von Dieben heimgesucht. Das geht aus einer Statistik des Landeskriminalamtes hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Seit 2018 steigt demnach die Zahl der erfassten Fälle an. Im vorigen Jahr erhöhte sie sich auf landesweit fast 690, rund ein Drittel mehr als 2019. Die Behörde gab die Aufklärungsquote in diesem Kriminalitätsbereich mit nur 15 bis 16 Prozent an.