In der Weimarer Carl-von-Ossietzky-Straße ist es ruhig. Ruhiger als es sein sollte, denn auf einer Strecke von über 100 Meter ist dort eigentlich eine Baustelle. Seit über zweieinhalb Monaten herrscht auf der Straße, die zu den wichtigen Ost-West-Achsen der Stadt gehört, stillstand. Der Grund: Die Baufirma ist insolvent.

Im Moment sei es möglich, in Notfällen die Barrieren beiseite zu räumen und zu seinem Wohnhaus zu fahren. Auch Rettungsdienst und Feuerwehr könnten so zu einem Einsatzort kommen. Für den Alltag sei es aber keine praktikable Lösung, jeden Tag eine Vielzahl von Barrieren umzuräumen. Die bezahlten Autostellplätze bleiben also vorerst leer. "Für solche Fälle müsste es eine Art Notfallprogramm geben," wünscht er sich.