Baustellen und gesperrte Straßen sorgen in Ostthüringen für lange Umwege. Neben Autofahrern sind auch Busverbindungen betroffen, besonders auf der Saalfelder Höhe sind die Umleitungen lang. Die B281 in Arnsgereuth (Saalfeld-Rudolstadt) ist bis Ende nächster Woche gesperrt.

Bei der Umleitung über Dittrichshütte oder durch das Schwarzatal, müssen Autofahrer etwa mit einer halben Stunde Umweg rechnen. Noch länger sind die Wege um den Hohenwartestausee an der Linkenmühle (Saale-Orla-Kreis). Die Mühlenfähre hat am Dienstag ihren Betrieb aufgrund des niedrigen Wasserstands eingestellt, teilte der Betreiber der Fähre "KomBus GmbH" mit. Der kürzeste Weg über Land führt nun gut 25 Kilometer über enge Straßen.

Auch auf der B88 in Richtung Jena wird weiter gebaut. Entspannen könnte sich das auf Höhe Orlamünde (Saale-Holzland-Kreis) in gut einer Woche, wenn die Kreisstraße in den oberen Ort wieder geöffnet wird. Bis dahin soll auch der Tunnel in Rothenstein freigegeben werden.