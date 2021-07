Die B92/B94 wird ab Montag vor dem Ortseingang Greiz am Silberloch wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Autofahrer aus Richtung Gera und Zeulenroda müssen deshalb für den Weg nach Greiz längere Fahrzeiten und Umleitungsstrecken von bis zu 20 Kilometer einplanen. Die Straßenbauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang September, so das Landratsamt Greiz. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Ab dem 26. Juli ist die Zufahrt zur Kreuzung B87 in Umpferstedt im Weimarer Land von Apolda aus voll gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Auf der Umleitungsstrecke über Ulrichshalben wird allerdings auch gebaut, sodass alle Autofahrer, die von Apolda kommen und auf die A4 fahren wollen, längere Umwege in Kauf nehmen müssen. Die Bauarbeiten sollen sich über die ganzen Sommerferien hinziehen.

Bis zum 20. August wird in Bad Berka auf der B85 zwischen der Tiefengrubener Straße und der Straße Am Friedhof die Fahrbahndecke saniert. Der Verkehr wird wechselseitig via Ampel an der Baustelle vorbei geführt. In der Folge sind unter anderem die Einmündung zum Zeughausplatz und der Zeughausstraße gesperrt. Rettungsfahrzeuge gelangen nur noch über den Siedlerweg in die Zentralklinik.