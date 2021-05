Wo aktuell schon gebaut wird, können viele Projekte und Termine gehalten werden, weil die Handwerker mit Vorräten arbeiten. Schwierig wird es, wenn vor einigen Wochen erstellte Angebote zum Tragen kommen sollen. In dem Fall dürften Handwerker künftig öfter das Gespräch mit ihren Kunden suchen müssen, um die erhöhten Materialkosten weitergeben zu können. Sonst droht ein Verlustgeschäft: "Mit Beginn der Maßnahme verliert der Betrieb Geld", sagt Thomas Malcherek, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer in Erfurt.

Wenn dann noch Vertragsstrafen fällig werden, weil das Material zu spät kommt, würden Betriebe zusätzlich belastet. "Das bleibt eigentlich immer an den Betrieben hängen", sagt auch der Tischlermeister aus Bürgel. Er ist zugleich Handwerkskammerpräsident in Ostthüringen und bekommt derzeit viele besorgte Anrufe seiner Kollegen. "Wir haben uns an die Preise zu halten, die wir vor zwei Monaten angeboten haben. Die Lieferzeiten stehen auch. Also sind wir in der Haftung."