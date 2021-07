Ende Mai hatte Bergner angekündigt, für eine Auflösung des Landtages zu stimmen. Sollte der Landtag am 19. Juli wie beantragt aufgelöst werden, will sich Bergner danach zur Spitzenkandidatin der neu gegründeten Partei "Bürger für Thüringen" küren lassen. Deren Listenparteitag findet am 20. Juli statt. Wegen des Engagements Bergners für die "Bürger für Thüringen" hatte es seit geraumer Zeit heftige Kritik in der FDP-Basis gegeben.