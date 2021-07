Die parteilose Landtagsabgeordnete Ute Bergner tritt den "Bürgern für Thüringen" bei und aus der FDP-Fraktion aus. Nachdem sie Anfang des Monats die FDP als Partei verlassen hatte, gehört sie damit nun wieder einer Partei an. Bergner kündigte zu ihrem Fraktionsaustritt eine Erklärung für Mittwochmorgen an.

Künftig Einzelabgeordnete

Bergner will eigenen Angaben nach jetzt als Einzelabgeordnete im Landtag agieren und in ein bis zwei Ausschüssen weiterarbeiten. Sie sagte, außerdem werde sie von ihrem Recht Gebrauch machen, sich als einzelne Abgeordnete fünf Minuten zu jedem Tagesordnungspunkt zu äußern. Sie sehe sich als direkte Kommunikationsbrücke zwischen den Menschen auf der Straße und dem Landtag. In einer Fraktion gebe es immer Mehrheitsbeschlüsse. Ohne Fraktion könne sie direkter arbeiten.

Der Schwerpunkt der politischen Arbeit solle zunächst auf zwei Volksbegehren gelegt werden, hieß es am Dienstagabend bei einem Parteitag in Großlöbichau (Saale-Holzland-Kreis), der ein Parteiprogramm beschloss. Die "Bürger für Thüringen" wollen zum einen Unterschriften für einen Gesetzentwurf sammeln, der es wie in Bayern den Bürgern erlaubt das Parlament aufzulösen. Zum anderen wollen sie erreichen, dass sich Parteien und Vereine auf gemeinsame Wahllisten setzen lassen dürfen. Parteitag der "Bürger für Thüringen" in Großlöbichau Bildrechte: MDR/Tanja Gorges

Fraktionsstatus der FDP im Landtag gefährdet

Welche Konsequenzen Bergners Austritt aus der FDP-Fraktion hat, ist aktuell noch offen. Laut Paragraf 44 des Abgeordnetengesetzes muss eine Fraktion mindestens fünf Abgeordnete haben. Ohne Bergner ist die FDP nur noch zu viert.

Wegen ihres Engagements für den gleichnamigen Verein "Bürger für Thüringen" ist Ute Bergner zuletzt immer wieder von der FPD kritisiert worden. Aktuell ist sie Vorsitzende des Vereins. Zuletzt hatte es in der Fraktion Streit gegeben, weil Bergner sich der Parteilinie widersetzte und einer Landtagsauflösung zustimmen wollte. Die anderen vier Abgeordneten der Fraktion wollten das nicht.