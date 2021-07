Die parteilose Landtagsabgeordnete Ute Bergner tritt den "Bürgern für Thüringen" bei und aus der FDP-Fraktion aus. Nachdem sie Anfang des Monats die FDP als Partei verlassen hatte , gehört sie damit nun wieder einer Partei an. Bergner kündigte zu ihrem Fraktionsaustritt eine Erklärung für Mittwochmorgen an.

Bergner will eigenen Angaben nach jetzt als Einzelabgeordnete im Landtag agieren und in ein bis zwei Ausschüssen weiterarbeiten. Sie sagte, außerdem werde sie von ihrem Recht Gebrauch machen, sich als einzelne Abgeordnete fünf Minuten zu jedem Tagesordnungspunkt zu äußern. Sie sehe sich als direkte Kommunikationsbrücke zwischen den Menschen auf der Straße und dem Landtag. In einer Fraktion gebe es immer Mehrheitsbeschlüsse. Ohne Fraktion könne sie direkter arbeiten.