Rettung Bergwacht in Thüringen 2021 vergleichsweise selten im Einsatz

Hauptinhalt

"Nur" 80 Einsätze der Bergwacht in Thüringen hat das DRK für 2021 gezählt. Zum Vergleich: In Spitzenjahren rückte die Bergwacht in fast 200 Notfällen aus. Ein Grund dafür sind die wegen Corona geschlossenen Skilifte zu Jahresbeginn. Die Mitglieder der Bergwacht haben außerdem 2021 Impfstellen und Corona-Testzentren unterstützt.