Deutsches Rotes Kreuz Zahl der Bergwachten in Thüringen in den vergangenen Jahren gesunken

28. Dezember 2024, 16:25 Uhr

In Thüringen ist aufgrund des demografischen Wandels und Nachwuchsproblemen die Anzahl der Bergwachten gesunken. Gerade bei kleineren Bergwachten mit wenig Einsätzen gibt es Schwierigkeiten. Einige Bergwachten haben sich in diesem Jahr zusammengeschlossen. Die Bergwacht in Hohleborn löst sich zum Jahresende auf.