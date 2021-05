Die Thüringer AfD werde vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet, schreibt "insüdthüringen" - das Internetportal der Tageszeitungen "Freies Wort" und "Südhüringer Zeitung". Nach Angaben des Portals hält das Amt für Verfassungsschutz die Partei für mittlerweile so verfassungsfeindlich, dass eine Beobachtung auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln geboten erscheint. Darüber habe Verfassungsschutzschef Stephan Kramer am Dienstag die Landesregierung informiert.

Kramer sagte MDR THÜRINGEN, das Kabinett habe sich mit der AfD befasst. Weitere Angaben machte er nicht. Der Verfassungsschutz hatte schon früher den sogenannten "Flügel" rund um den Thüringer Parteichef Björn Höcke als Beobachtungsfall eingestuft. Daraufhin hatte sich die Gruppierung offiziell aufgelöst. Ihre Protagonisten blieben aber in der AfD und konnten ihren Einfluss bei den letzten parteiinternen Wahlen sogar ausbauen. Im vergangenen Mai hatte Kramer gesagt, dass zahlreiche Protagonisten des Flügels nach wie vor großen Einfluss innerhalb der AfD ausübten, unabhängig von der Organisationsform.

Höcke selber hatte im vergangenen August beim MDR-Sommerinterview gesagt, dass die politischen Einstellungen noch existierten. "Wir haben Freundschaften begründet, und natürlich gibt es diese Freundschaften heute noch. Die Personen sind noch in der AfD. Ich denke, dass sie ihre politischen Überzeugungen nicht abgegeben haben." Nach Angaben Höckes sind die Inhalte, für die der Flügel stand, für die AfD nach wie vor von Bedeutung. "Der Geist des Flügels und des solidarischen Patriotismus, wie er gerade in der Thüringer AfD gepflegt wird, das ist etwas, was weiter wichtig ist für die Partei. Ich stehe für diese Inhalte."