Das ist sie wieder, die Prügel für das Heizungsgesetz der Berliner Ampel-Koalition. Seit Wochen geht das schon so. Bernhard Stengele bleibt gelassen. Er hält kurz inne, bevor er entgegnet, zu diesem Gesetz seien falsche Informationen und viel übertriebene Aufregung in der Welt. Schaut seinen Gastgeber dabei sehr freundlich an. Von Missstimmung zwischen den beiden Männern ist beim anschließenden Rundgang nichts zu spüren.

Nachwuchs für das Gelingen der Energiewende: Energieminister Bernhard Stengele besucht im Juni 2023 die Installateur-Lehrlinge im Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel