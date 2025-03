Bei dem Trauerstaatsakt erinnerte Voigt auch an schwere Momente während Vogels Thüringer Amtszeit wie den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 2002. Der Ministerpräsident sei in den schlimmen Stunden danach, selbst mit den Tränen ringend, mitten unter den Trauernden gewesen.

Als einziger Politiker in der bundesdeutschen Geschichte war Vogel Ministerpräsident in zwei Bundesländern gewesen. Von 1976 bis 1988 stand er an der Spitze der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. In den Jahren von 1992 bis 2003 regierte er in Thüringen. Vogel war am 2. März im Alter von 92 Jahren in seiner Wahlheimat Speyer gestorben. Er wurde bereits Mitte März im engsten Familienkreis im Grab seiner Eltern in München beigesetzt.