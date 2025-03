Thüringens ehemaliger Ministerpräsident Bernhard Vogel ist am Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben. Der amtierende Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) erinnert an seine Verdienste: Vogel sei ein Jahrhundertpolitiker und ein Urgestein der bundesdeutschen und in besonderem Maße der Thüringer Politik gewesen, teilte die Staatskanzlei am Montag mit.