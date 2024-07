Laut einer neuen Erhebung fehlen nun auch in Friseursalonen immer häuftiger Fachkräfte, die dort arbeiten wollen. Wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte, wurde der Friseurberuf neu in die Liste der 21 Berufsgruppen mit Personal-Engpässen aufgenommen. In Thüringen falle demnach inzwischen etwa jeder dritte Fachkräfteberuf in diese Rubrik. Von allen gemeldeten 37.000 Stellen in Thüringen stammt mit 7.800 Stellen etwa jede fünfte aus einem Engpass-Beruf.