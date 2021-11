Der Plan für das neue Berufsschulnetz in Thüringen für die nächsten vier Jahre liegt vor. Wegen sinkender Schülerzahlen muss das Netz laut Bildungsministerium gestrafft werden. Es werden keine Berufsschulen geschlossen, einige müssen aber Ausbildungsberufe abgeben. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN müssen etwa die Kfz-Mechatroniker in Apolda künftig den Unterricht in der Berufsschule in Weimar besuchen.

Einige Berufsschulen in Thüringen müssen ihre Ausbildungsberufe abgeben. (Symbolbild)

Die Gastronomieberufe werden außerdem von Bad Salzungen nach Gotha verlegt. In Saalfeld-Rudolstadt können keine Klassen für Elektroniker mehr gebildet werden, die Ausbildung findet stattdessen in Jena statt.

Hildburghausen gibt Werkzeugmechaniker an Suhl ab

Auch in Südthüringen gibt es Veränderungen: Dort wird am Standort Hildburghausen die Beschulung von Werkzeugmechanikern und Zerspanungsmechanikern aufgegeben, unterrichtet wird künftig am Standort Suhl/Zella-Mehlis.

Nordhausen verliert möglicherweise seine Klasse der Zerspanungsmechaniker. Sie soll an den Standort Leinefelde im Eichsfeldkreis verlegt werden, falls in Norhausen ab dem dritten Ausbildungsjahr keine ausreichend große Klasse gebildet werden kann.

Rechtsanwalt­fachangestellte ziehen nach Erfurt